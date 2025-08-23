Якщо збираєтеся готувати мʼясо – не треба поспішати з гарніром. Є куди краща ідея для сезону овочів – апетитна закуска з перців, яка потішить насиченим ароматом та смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як приготувати закуску з перців?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 8 – 10 перців;
– 1 пучок зелені;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки соку лимона;
– 4 – 5 столових ложок олії;
– перець до смаку.
Приготування:
- Перець добре вимийте й обсушіть. На сковороду налийте трохи олії, викладіть овочі цілими та тушкуйте під кришкою на малому вогні, поки вони не стануть м’якими.
- У процесі кілька разів перевертайте, щоб не підгоріли. Насіння виймати заздалегідь не потрібно, проколювати теж не слід. Перець має готуватися у власному соку.
- Коли плоди готові, вони трохи здуються, а всередині залишиться сік. Зніміть їх зі сковороди та дайте охолонути.
- Тим часом зробіть заправку: подрібніть кріп і петрушку, перекладіть у миску, додайте подрібнений часник, сіль, мелений чорний перець і трохи лимонного соку.
- Влийте олію, на якій готувався перець, та добре перемішайте.
- Коли перець охолоне, очистіть його від шкірки, видаліть насіння, сік, що залишився, додайте до заправки. Овочі наріжте смужками й з’єднайте з соусом.
- Перемішайте, накрийте та дайте настоятися перед подачею на стіл.
Смачного!
