Якщо збираєтеся готувати мʼясо – не треба поспішати з гарніром. Є куди краща ідея для сезону овочів – апетитна закуска з перців, яка потішить насиченим ароматом та смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Не пропустіть Їмо та плекаймо – українські страви, які внесли до ЮНЕСКО

Як приготувати закуску з перців?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 8 – 10 перців;
– 1 пучок зелені;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки соку лимона;
– 4 – 5 столових ложок олії;
– перець до смаку.

Приготування:

  1. Перець добре вимийте й обсушіть. На сковороду налийте трохи олії, викладіть овочі цілими та тушкуйте під кришкою на малому вогні, поки вони не стануть м’якими.
  2. У процесі кілька разів перевертайте, щоб не підгоріли. Насіння виймати заздалегідь не потрібно, проколювати теж не слід. Перець має готуватися у власному соку.
  3. Коли плоди готові, вони трохи здуються, а всередині залишиться сік. Зніміть їх зі сковороди та дайте охолонути.
  4. Тим часом зробіть заправку: подрібніть кріп і петрушку, перекладіть у миску, додайте подрібнений часник, сіль, мелений чорний перець і трохи лимонного соку.
  5. Влийте олію, на якій готувався перець, та добре перемішайте.
  6. Коли перець охолоне, очистіть його від шкірки, видаліть насіння, сік, що залишився, додайте до заправки. Овочі наріжте смужками й з’єднайте з соусом.
  7. Перемішайте, накрийте та дайте настоятися перед подачею на стіл.

Смачного!

Вдале тісто – це основа ідеальної випічки. З рецептом на кефірі воно завжди у вас виходитиме просто ідеальним.