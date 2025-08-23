Якщо збираєтеся готувати мʼясо – не треба поспішати з гарніром. Є куди краща ідея для сезону овочів – апетитна закуска з перців, яка потішить насиченим ароматом та смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як приготувати закуску з перців?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 8 – 10 перців;

– 1 пучок зелені;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 2 столові ложки соку лимона;

– 4 – 5 столових ложок олії;

– перець до смаку.

Приготування:

Перець добре вимийте й обсушіть. На сковороду налийте трохи олії, викладіть овочі цілими та тушкуйте під кришкою на малому вогні, поки вони не стануть м’якими. У процесі кілька разів перевертайте, щоб не підгоріли. Насіння виймати заздалегідь не потрібно, проколювати теж не слід. Перець має готуватися у власному соку. Коли плоди готові, вони трохи здуються, а всередині залишиться сік. Зніміть їх зі сковороди та дайте охолонути. Тим часом зробіть заправку: подрібніть кріп і петрушку, перекладіть у миску, додайте подрібнений часник, сіль, мелений чорний перець і трохи лимонного соку. Влийте олію, на якій готувався перець, та добре перемішайте. Коли перець охолоне, очистіть його від шкірки, видаліть насіння, сік, що залишився, додайте до заправки. Овочі наріжте смужками й з’єднайте з соусом. Перемішайте, накрийте та дайте настоятися перед подачею на стіл.

Смачного!

