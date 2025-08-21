Головна відмінність кефірного тіста від дріжджового – його не потрібно довго замішувати. Попри це воно виходить ніжним та повітряним і чудово підійде для будь-якої випічки, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
Як приготувати тісто на кефірі?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 0,5 літра кефіру;
– 700 – 800 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів рослинної олії;
– 40 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки цукру;
– по 1 чайній ложці солі та соди.
Приготування:
- Збийте яйце та додайте кефір, сіль, цукор, соду. Перемішайте і залиште суміш на 5 – 10 хвилин, щоб на поверхні зʼявилися бульбашки. Потім додаємо олію і ще раз перемішуємо.
- Паралельно розтираємо борошно з вершковим маслом.
- Зʼєднуємо суміші і замішуємо тісто, досипаємо тіста стільки, скільки воно "попросить". Воно не має липнути до рук і залишитися еластичним.
- Залишаємо тісто доходити під рушником на 30 хвилин, після чого використовуємо для піци або пиріжків.
Смачного!
