Щоб розуміти, чим замінити розпушувач, не треба бути експертом. Базового розуміння складу інгредієнта достатньо, пише 24 Канал з посиланням на News24.

Читайте також Сіль і сода вже давно неефективні: як зварити яйця, щоб шкаралупа відходила за секунду

Чим замінити розпушувач у випічці?

Розпушувач – це, по суті, комбінація соди, борошна та лимонної кислоти, змішаних у певних пропорціях для забезпечення оптимальних реакцій під час випікання. Деякі виробники вирішують замінити крохмаль на борошно, щоб продовжити термін придатності розпушувача.

Для тих, хто хоче замінити комерційний розпушувач, можна створити домашню версію, використовуючи звичайні кухонні інгредієнти.

Рецепт передбачає 5 столових ложок харчової соди, 3 столові ложки лимонної кислоти, 6 столових ложок борошна та 6 столових ложок кукурудзяного крохмалю. Всі інгредієнти слід змішати в абсолютно сухій скляній банці за допомогою дерев'яної палички, щоб уникнути будь-яких передчасних реакцій, викликаних вологою або металевим посудом.

Цей спосіб приготування розпушувача "зроби сам" пропонує практичне рішення для домашніх пекарів, які з тих чи тих причин не мають інгредієнта.

Бісквіт – примхлива випічка, яка часто опадає або виходить забитою. Кондитерка розповіла, в чому причина невдалого бісквіта.