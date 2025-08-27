Стоит совсем немного постараться, чтобы приготовление борща зимой занимало минимум времени. Это очень удобно, ведь любимое блюдо будет всегда будет практически под рукой – нужно будет только довести его до готовности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Как приготовить заправку к борщу?
- Время: 2 – 3 часа
- Порций: 11 банок по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 3 килограмма 300 граммов свеклы;
– 500 граммов моркови;
– 1 килограмм лука;
– 1 килограмм сладкого перца;
– 1 стакан растительного масла;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 3 столовые ложки сахара по вкусу;
– 3 столовые ложки соли по вкусу;
– 5 – 6 лавровых листьев;
– 200 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Помидоры тщательно промойте и измельчите любым удобным способом.
- Лук, морковь, свеклу и болгарский перец очистите и промойте. Морковь натрите на терке, лук порежьте кубиками. Свеклу можно натереть или нарезать тонкими брусочками. Перец порежьте маленькими кусочками.
- В кастрюле разогрейте масло, выложите морковь с луком и слегка обжарьте. Затем добавьте помидоры, болгарский перец и сверху выложите свеклу.
- Накройте крышкой и доведите массу до кипения на небольшом огне, периодически осторожно помешивая.
- Приправьте солью, сахаром, черным перцем, добавьте лавровый лист и уксус.
- Если жидкости мало, можно влить 100 – 200 миллилитров воды. Варите 45 – 55 минут после закипания, не забывая перемешивать.
- Горячую смесь разложите в стерильные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем до полного остывания.
Когда в блюдо добавлять чеснок?
Если вы любите чесночный акцент, то примерно за 10 минут до готовности можете добавить в блюдо измельченный чеснок.
Приятного аппетита!
Если вам нужна быстрая закуска к основному блюду за считанные минуты – обратите внимание на огурцы в соевом соусе. Благодаря отбиванию они быстро пропитываются и прекрасно подходят к любой трапезе.