Стоит совсем немного постараться, чтобы приготовление борща зимой занимало минимум времени. Это очень удобно, ведь любимое блюдо будет всегда будет практически под рукой – нужно будет только довести его до готовности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как приготовить заправку к борщу?

Время : 2 – 3 часа

: 2 – 3 часа Порций: 11 банок по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 3 килограмма 300 граммов свеклы;

– 500 граммов моркови;

– 1 килограмм лука;

– 1 килограмм сладкого перца;

– 1 стакан растительного масла;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 3 столовые ложки сахара по вкусу;

– 3 столовые ложки соли по вкусу;

– 5 – 6 лавровых листьев;

– 200 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Помидоры тщательно промойте и измельчите любым удобным способом. Лук, морковь, свеклу и болгарский перец очистите и промойте. Морковь натрите на терке, лук порежьте кубиками. Свеклу можно натереть или нарезать тонкими брусочками. Перец порежьте маленькими кусочками. В кастрюле разогрейте масло, выложите морковь с луком и слегка обжарьте. Затем добавьте помидоры, болгарский перец и сверху выложите свеклу. Накройте крышкой и доведите массу до кипения на небольшом огне, периодически осторожно помешивая. Приправьте солью, сахаром, черным перцем, добавьте лавровый лист и уксус. Если жидкости мало, можно влить 100 – 200 миллилитров воды. Варите 45 – 55 минут после закипания, не забывая перемешивать. Горячую смесь разложите в стерильные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем до полного остывания.

Когда в блюдо добавлять чеснок?

Если вы любите чесночный акцент, то примерно за 10 минут до готовности можете добавить в блюдо измельченный чеснок.

Приятного аппетита!

