Булочки з маком – улюблена домашня випічка багатьох сімей. Їх часто ласують за чаюванням та на урочистих заходах протягом всього року. А в літній сезон особливо на свято Маковія.

Тому 24 Канал з посиланням на фудблогера Алекса Міля пропонує рецепт пухких домашніх пиріжків з маковою начинкою. Після приготування дім матиме казковий аромат! Читайте також Легкий, пухкий і дуже ніжний: ідеальний манник до чаювання Як спекти пиріжки з маком? Час: приблизно 3 години

приблизно 3 години Порції: 8 – 10 Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів теплого молока;

– 25 грамів живих дріжджів;

– 130 грамів цукру;

– 600 грамів борошна;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 яйця.



Для начинки:

– 600 грамів макової начинки;

– 1 яйце. Приготування: Для опари до теплого молока додайте ложку цукру від загальної кількості та живі дріжджі. Додайте 6 столових ложок борошна від загальної кількості й розмішайте вінчиком.

Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 20 хвилин.

Для тіста розбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор, розтоплене масло і розмішайте. Влийте опару і поєднайте вінчиком до однорідності. Додайте третину просіяного борошна і замішайте тісто ложкою.

Досипте решту борошна і руками або в тістомісі замішайте не менше 5 – 7 хвилин. Тісто має бути м'яке і не липнути. Якщо липне, додайте ще трішки борошна, 30 – 50 грамів.

Після замішування змастіть тарілку олією. Викладіть тісто, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 60 хвилин.

Дістаньте, добре примніть руками й ще на 30 хвилин поставте в тепле місце.

Тоді дістаньте його і розділіть на 2 рівні частини. Розкотіть тісто в прямокутник. Викладіть 300 грамів макової начинки.

Розмастіть по тісту начинку, залишивши 2 – 3 сантиметри з нижнього краю, щоб ним було зручно заліпити тісто. Наріжте кожен рулет на 5 – 6 шматків. Викладіть на пергамент, накрийте рушником і залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.

Після цього змастіть верхівки збитим яйцем. Відправте в духовку на 20 – 25 хвилин за температури 180 градусів. Після випікання накрийте пиріжки рушником і дайте їм охолонути. Смачного! Теж приготуйте: ліниві тістечка-еклери, які не треба випікати.