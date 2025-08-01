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1 серпня, 13:25
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Коли, як не на Маковія: пухкі та ароматні булочки з маком, від яких можна втратити голову

Марта Касіянчук
Основні тези
  • 1 серпня відзначаємо Маковія, або медово-маковий Спас. Коли ще робити випічку з маком, як не сьогодні?
  • 24 Канал пропонує спекти макові булочки, що наповнять дім неймовірним ароматом.

Булочки з маком – улюблена домашня випічка багатьох сімей. Їх часто ласують за чаюванням та на урочистих заходах протягом всього року. А в літній сезон особливо на свято Маковія.

Тому 24 Канал з посиланням на фудблогера Алекса Міля пропонує рецепт пухких домашніх пиріжків з маковою начинкою. Після приготування дім матиме казковий аромат!

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Як спекти пиріжки з маком?

  • Час: приблизно 3 години
  • Порції: 8 – 10

Інгредієнти для тіста: 
– 200 грамів теплого молока; 
– 25 грамів живих дріжджів; 
– 130 грамів цукру; 
– 600 грамів борошна; 
– 10 грамів ванільного цукру; 
– 100 грамів вершкового масла; 
– 2 яйця. 

Для начинки: 
600 грамів макової начинки; 
– 1 яйце.

Приготування:

  1. Для опари до теплого молока додайте ложку цукру від загальної кількості та живі дріжджі. Додайте 6 столових ложок борошна від загальної кількості й розмішайте вінчиком.
     
  2. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 20 хвилин.
     
  3. Для тіста розбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор, розтоплене масло і розмішайте. Влийте опару і поєднайте вінчиком до однорідності. Додайте третину просіяного борошна і замішайте тісто ложкою.
     
  4. Досипте решту борошна і руками або в тістомісі замішайте не менше 5 – 7 хвилин. Тісто має бути м'яке і не липнути. Якщо липне, додайте ще трішки борошна, 30 – 50 грамів.
     
  5. Після замішування змастіть тарілку олією. Викладіть тісто, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 60 хвилин.
     
  6. Дістаньте, добре примніть руками й ще на 30 хвилин поставте в тепле місце.
     
  7. Тоді дістаньте його і розділіть на 2 рівні частини. Розкотіть тісто в прямокутник. Викладіть 300 грамів макової начинки.
     
  8. Розмастіть по тісту начинку, залишивши 2 – 3 сантиметри з нижнього краю, щоб ним було зручно заліпити тісто. Наріжте кожен рулет на 5 – 6 шматків. Викладіть на пергамент, накрийте рушником і залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.
     
  9. Після цього змастіть верхівки збитим яйцем. Відправте в духовку на 20 – 25 хвилин за температури 180 градусів. Після випікання накрийте пиріжки рушником і дайте їм охолонути.

Смачного!

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