Найкраща смачна ідея для вихідних: булочки з ревенем та полуницею
Смачні булочки точно додадуть вашим вихідним гарного настрою. Адже йдеться про поєднання головних смаколиків сезону!
Ароматна випічка з полуницею завжди дуже швидко зникає зі столу. А для експерименту варто додати ревінь, який додасть начинці оригінальної кислинки, радить портал Ania gotuje.
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Як спекти булочки з полуницею та ревенем?
Час: 1 година
Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 650 грамів борошна;
– 100 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 40 грамів ванільного цукру;
– 4 жовтки;
– 250 мілілітрів молока;
– 40 грамів свіжих дріжджів;
начинка:
– 300 грамів стебел ревеню;
– 250 грамів полуниці;
– пакетик желе;
крамбл:
– 120 грамів універсального борошна;
– 90 грамів цукру;
– 90 грамів холодного масла.
Дивовижна випічка / Фото Ania gotuje
Приготування:
- Для приготування булочок заздалегідь вийміть із холодильника яйця, молоко та масло.
- Розм'якшене вершкове масло розтопіть і охолодіть, молоко підігрійте максимум до 25 градусів, а білки залиште для інших страв.
- У великій мисці з'єднайте борошно з дрібкою солі.
- Окремо приготуйте закваску: змішайте свіжі або сухі дріжджі з ложкою цукру, трохи молока та борошна із загальної кількості, накрийте і залиште в теплі на 20 хвилин до появи пишної піни.
- Коли закваска підійде, додайте її до борошна разом із жовтками, розтираними з цукром і ваніллю, рештою молока та маслом.
- Вимішуйте тісто вручну або міксером із гаком щонайменше 5 хвилин до гладкості.
- Накрийте миску плівкою і залиште в теплому місці на годину.
- Після підйому обімніть тісто на припорошеному борошном столі, розділіть на 12 рівних частин і скачайте з них ідеально гладкі кульки.
- Для начинки помийте й обсушіть ревінь (не очищаючи) та полуницю, наріжте їх шматочками і перемішайте в мисці з пакетиком сухуго швидкого желе або ложкою крохмалю.
- Для штрейзеля швидко розітріть руками холодне вершкове масло з борошном і цукром у крихту та поставте в холодильник.
- Замість ревеню і полуниці можна використовувати будь-які інші свіжі чи розморожені літні ягоди та фрукти.
- Увімкніть духовку на 175 градусів (режим верх/низ).
- Випікайте булочки двома партіями. Сформуйте перші шість штук, а решту кульок прикрийте рушником.
- Дном склянки зробіть у центрі кожної заготовки глибоке заглиблення, викладіть на деко з пергаментом, щедро наповніть фруктами, вдавлюючи їх у тісто, і посипте крихтою.
- За бажанням змастіть краї молоком чи жовтком, залиште підійти на 10 хвилин і випікайте 25 – 30 хвилин до золотавості.