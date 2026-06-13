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13 червня, 13:04
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Найкраща смачна ідея для вихідних: булочки з ревенем та полуницею

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Смачні булочки точно додадуть вашим вихідним гарного настрою. Адже йдеться про поєднання головних смаколиків сезону!

Ароматна випічка з полуницею завжди дуже швидко зникає зі столу. А для експерименту варто додати ревінь, який додасть начинці оригінальної кислинки, радить портал Ania gotuje.

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Як спекти булочки з полуницею та ревенем? 

Час: 1 година 

Порцій: 6 

Інгредієнти: 
тісто: 
– 650 грамів борошна;
– 100 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 40 грамів ванільного цукру;
– 4 жовтки;
– 250 мілілітрів молока;
– 40 грамів свіжих дріжджів;
начинка: 
– 300 грамів стебел ревеню;
– 250 грамів полуниці;
– пакетик желе;
крамбл: 
– 120 грамів універсального борошна;
– 90 грамів цукру;
– 90 грамів холодного масла. 

Дивовижна випічка / Фото Ania gotuje

Приготування: 

  1. Для приготування булочок заздалегідь вийміть із холодильника яйця, молоко та масло.
  2. Розм'якшене вершкове масло розтопіть і охолодіть, молоко підігрійте максимум до 25 градусів, а білки залиште для інших страв.
  3. У великій мисці з'єднайте борошно з дрібкою солі.
  4. Окремо приготуйте закваску: змішайте свіжі або сухі дріжджі з ложкою цукру, трохи молока та борошна із загальної кількості, накрийте і залиште в теплі на 20 хвилин до появи пишної піни.
  5. Коли закваска підійде, додайте її до борошна разом із жовтками, розтираними з цукром і ваніллю, рештою молока та маслом.
  6. Вимішуйте тісто вручну або міксером із гаком щонайменше 5 хвилин до гладкості.
  7. Накрийте миску плівкою і залиште в теплому місці на годину.
  8. Після підйому обімніть тісто на припорошеному борошном столі, розділіть на 12 рівних частин і скачайте з них ідеально гладкі кульки.
  9. Для начинки помийте й обсушіть ревінь (не очищаючи) та полуницю, наріжте їх шматочками і перемішайте в мисці з пакетиком сухуго швидкого желе або ложкою крохмалю.
  10. Для штрейзеля швидко розітріть руками холодне вершкове масло з борошном і цукром у крихту та поставте в холодильник.
  11. Замість ревеню і полуниці можна використовувати будь-які інші свіжі чи розморожені літні ягоди та фрукти.
  12. Увімкніть духовку на 175 градусів (режим верх/низ).
  13. Випікайте булочки двома партіями. Сформуйте перші шість штук, а решту кульок прикрийте рушником.
  14. Дном склянки зробіть у центрі кожної заготовки глибоке заглиблення, викладіть на деко з пергаментом, щедро наповніть фруктами, вдавлюючи їх у тісто, і посипте крихтою.
  15. За бажанням змастіть краї молоком чи жовтком, залиште підійти на 10 хвилин і випікайте 25 – 30 хвилин до золотавості.