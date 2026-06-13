Ароматна випічка з полуницею завжди дуже швидко зникає зі столу. А для експерименту варто додати ревінь, який додасть начинці оригінальної кислинки, радить портал Ania gotuje.

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Як спекти булочки з полуницею та ревенем?

Час: 1 година

Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 650 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 40 грамів ванільного цукру;

– 4 жовтки;

– 250 мілілітрів молока;

– 40 грамів свіжих дріжджів;

начинка:

– 300 грамів стебел ревеню;

– 250 грамів полуниці;

– пакетик желе;

крамбл:

– 120 грамів універсального борошна;

– 90 грамів цукру;

– 90 грамів холодного масла.

Дивовижна випічка / Фото Ania gotuje

Приготування: