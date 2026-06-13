Ароматная выпечка с клубникой всегда очень быстро исчезает со стола. А для эксперимента стоит добавить ревень, который придаст начинке оригинальную кислинку, советует портал Ania gotuje.
Читайте также Печенью нужно замачивать не в молоке: о каком способе мало кто догадывается
Как испечь булочки с клубникой и ревенем?
Время: 1 час
Порций: 6Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Ингредиенты:
тесто:
– 650 граммов муки;
– 100 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 40 граммов ванильного сахара;
– 4 желтка;
– 250 миллилитров молока;
– 40 граммов свежих дрожжей;
начинка:
– 300 граммов стеблей ревеня;
– 250 граммов клубники;
– пакетик желе;
крамбл:
– 120 граммов универсальной муки;
– 90 граммов сахара;
– 90 граммов холодного масла.
Удивительная выпечка / Фото Ania gotuje
Приготовление:
- Для приготовления булочек заранее выньте из холодильника яйца, молоко и масло.
- Размягченное сливочное масло растопите и охладите, молоко подогрейте максимум до 25 градусов, а белки оставьте для других блюд.
- В большой миске смешайте муку с щепоткой соли.
- Отдельно приготовьте закваску: смешайте свежие или сухие дрожжи с ложкой сахара, небольшим количеством молока и муки из общего количества, накройте и оставьте в тепле на 20 минут до появления пышной пены.
- Когда закваска поднимется, добавьте ее к муке вместе с желтками, растертыми с сахаром и ванилью, оставшимся молоком и маслом.
- Вымешивайте тесто вручную или миксером с крючком не менее 5 минут до гладкости.
- Накройте миску пленкой и оставьте в теплом месте на час.
- После подъема обмять тесто на посыпанном мукой столе, разделить на 12 равных частей и скатать из них идеально гладкие шарики.
- Для начинки помойте и обсушите ревень (не очищая) и клубнику, нарежьте их кусочками и перемешайте в миске с пакетиком сухого быстрого желе или ложкой крахмала.
- Для штрейзеля быстро разотрите руками холодное сливочное масло с мукой и сахаром в крошку и поставьте в холодильник.
- Вместо ревеня и клубники можно использовать любые другие свежие или размороженные летние ягоды и фрукты.
- Включите духовку на 175 градусов (режим верх/низ).
- Выпекайте булочки двумя партиями. Сформируйте первые шесть штук, а остальные шарики прикройте полотенцем.
- Дном стакана сделайте в центре каждой заготовки глубокое углубление, выложите на противень с пергаментом, щедро наполните фруктами, вдавливая их в тесто, и посыпьте крошкой.
- По желанию смажьте края молоком или желтком, оставьте подниматься на 10 минут и выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета.