Ароматная выпечка с клубникой всегда очень быстро исчезает со стола. А для эксперимента стоит добавить ревень, который придаст начинке оригинальную кислинку, советует портал Ania gotuje.

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Как испечь булочки с клубникой и ревенем?

Время: 1 час

Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 650 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 40 граммов ванильного сахара;

– 4 желтка;

– 250 миллилитров молока;

– 40 граммов свежих дрожжей;

начинка:

– 300 граммов стеблей ревеня;

– 250 граммов клубники;

– пакетик желе;

крамбл:

– 120 граммов универсальной муки;

– 90 граммов сахара;

– 90 граммов холодного масла.

Удивительная выпечка / Фото Ania gotuje

Приготовление: