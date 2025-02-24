Не тільки деруни чи зрази: яку старовинну страву з картоплі готували українці

Бурники – це картопляні смаколики з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Вони давно відомі на Івано-Франківщині, де картоплю називають буркою.

Готують бурники з картопляного пюре та борошна, а потім смажать на сковороді або запікають у печі. Класичний рецепт доволі простий, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб канал Наші бесаги.

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Рецепт бурників

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма картоплі;

– 3 столові ложки пшеничного борошна;

– 100 грамів кукурудзяного борошна (а також кілька ложок для посипання);

– сіль, перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування:

Картоплю відваріть у мундирі до готовності, що займе приблизно двадцять – тридцять хвилин. Після цього очистіть її від шкірки та розімніть у пюре за допомогою товкача або м’ясорубки. Посоліть отриману масу, спочатку додайте пшеничне борошно, щоб картопляники тримали форму, а потім всипте кукурудзяне борошно для м’якості. Замісіть тісто руками, поки воно не стане однорідним. Якщо маса виходить надто розсипчастою та не тримає форму, можна додати кілька столових ложок олії або вбити одне яйце, після чого ще раз добре вимісити. Перед смаженням обваляйте картопляники в кукурудзяному борошні – це зробить їх хрусткими. Посипте робочу поверхню борошном і сформуйте з тіста круглі або овальні заготовки мокрими руками. Вироби можуть бути як великими (на всю сковорідку), так і маленькими. Обкачайте їх у борошні та викладіть на сковорідку з добре розігрітою олією. Смажте на середньому вогні, щоб картопляники рівномірно пропеклися всередині. Якщо під час приготування олія вбирається, її можна поступово підливати. Маленькі вироби обсмажуйте приблизно по дві – три хвилини з кожного боку, а великі – по десять хвилин, перевертаючи їх широкою лопаткою або тарілкою. Готові картопляники подавайте до супів, бульйонів або підлив як заміну хліба. Якщо плануєте готувати картопляники з начинкою, використовуйте попередньо приготовані інгредієнти. Начинка може бути м’ясною, грибною або капустяною – як зі свіжої, так і з квашеної капусти. Підсмажте продукти до готовності, викладіть їх на тонко розкатане картопляне тісто, сформуйте вироби та обсмажте за тією ж технологією, що й класичні картопляники.

Смачного!

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