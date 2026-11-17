Прозорі, мов бурштин, і тримають форму: секрет варення-п'ятихвилинки шматочками із зимових яблук
Бурштинові яблучні скибочки, які не розварюються, а стають прозорими, – це не випадковість, а наслідок правильної техніки приготування.
Бурштинове яблучне варення, у якому кожна скибочка залишається цілою, пружною і напівпрозорою, виходить не завдяки хитрим добавкам, а через правильно побудований температурний режим. Замість тривалого кип'ятіння, яке миттєво руйнує клітинну структуру плодів і перетворює їх на пюре, тут застосовують 3 короткі прогрівання по 5 хвилин із тривалими паузами для повного охолодження.
Найкраще для такої заготівлі підходять тверді пізні сорти яблук: вони мають щільну м'якоть і високий природний вміст пектину, що допомагає сиропу набути приємної медової густоти. Під час перерв між варінням цукровий сироп поступово проникає вглиб нарізаних часточок, витісняючи повітря і перетворюючи звичайні яблука на напівпрозорі цукати, які чудово смакують із сирниками, млинцями та випічкою.
Як приготувати варення з зимових яблук?
- Час: 20 хвилин + настоювання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм щільних зимових яблук;
– 800 грамів білого цукру;
– 100 мілілітрів питної води;
– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку за бажанням.
Приготування:
- Вимиті зимові яблука за бажанням очистьте від шкірки, видаліть насіннєву коробочку та наріжте однаковими скибочками завтовшки 5 – 7 міліметрів, щоб усі шматочки прогрівалися рівномірно.
- Перекладіть яблучну нарізку в широкий таз або каструлю з товстим дном, пересипаючи кожен шар цукром, накрийте рушником і залиште на 6 – 8 годин або на ніч, щоб плоди виділили власний сік.
- Якщо соку утворилося замало, влийте 100 мілілітрів води, поставте посуд на слабкий вогонь, дуже обережно струшуючи каструлю замість інтенсивного перемішування ложкою, доведіть масу до кипіння і проваріть рівно 5 хвилин, знімаючи піну.
- Зніміть ємність із плити й залиште варення до повного охолодження на 6 – 8 годин, після чого повторіть 5-хвилинне кип'ятіння на повільному вогні та знову повністю остудіть масу.
- Під час фінального 3-го підходу доведіть яблука в сиропі до кипіння, влийте лимонний сік для збереження світлого бурштинового відтінку, проваріть ще 5 хвилин і одразу розкладіть гаряче варення у сухі стерилізовані банки, закатавши стерильними кришками для зберігання у прохолодному темному місці.