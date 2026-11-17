Как сварить варенье из зимних яблок / "Готовить просто"
Яблочные дольки янтарного цвета, которые не развариваются, а становятся прозрачными, – это не случайность, а результат правильной техники приготовления.
Яблочное варенье янтарного цвета, в котором каждый ломтик остается целым, упругим и полупрозрачным, получается не благодаря хитроумным добавкам, а благодаря правильно выстроенному температурному режиму. Вместо длительного кипячения, которое мгновенно разрушает клеточную структуру плодов и превращает их в пюре, здесь применяют 3 короткие прогрева по 5 минут с длительными паузами для полного охлаждения.
Лучше всего для такой заготовки подходят твердые поздние сорта яблок: они имеют плотную мякоть и высокое естественное содержание пектина, что помогает сиропу приобрести приятную медовую густоту. Во время перерывов между варкой сахарный сироп постепенно проникает вглубь нарезанных долек, вытесняя воздух и превращая обычные яблоки в полупрозрачные цукаты, которые прекрасно сочетаются с сырниками, блинами и выпечкой.
Как приготовить варенье из зимних яблок?
- Время: 20 минут + настаивание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм плотных зимних яблок;
– 800 граммов белого сахара;
– 100 миллилитров питьевой воды;
– 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока по желанию.
Приготовление:
- Вымытые зимние яблоки по желанию очистите от кожуры, удалите семенную коробку и нарежьте одинаковыми ломтиками толщиной 5 – 7 миллиметров, чтобы все кусочки прогревались равномерно.
- Переложите нарезанные яблоки в широкий таз или кастрюлю с толстым дном, пересыпая каждый слой сахаром, накройте полотенцем и оставьте на 6 – 8 часов или на ночь, чтобы плоды выделили собственный сок.
- Если сока образовалось недостаточно, влейте 100 миллилитров воды, поставьте посуду на слабый огонь, очень осторожно встряхивая кастрюлю вместо интенсивного перемешивания ложкой, доведите массу до кипения и проварите ровно 5 минут, снимая пену.
- Снимите емкость с плиты и оставьте варенье до полного остывания на 6 – 8 часов, после чего повторите 5-минутное кипячение на медленном огне и снова полностью остудите массу.
- Во время финального 3-го этапа доведите яблоки в сиропе до кипения, влейте лимонный сок для сохранения светлого янтарного оттенка, проварите еще 5 минут и сразу же разложите горячее варенье по сухим стерилизованным банкам, закатав стерильными крышками для хранения в прохладном темном месте.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии