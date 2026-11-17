Бурштинове яблучне варення, у якому кожна скибочка залишається цілою, пружною і напівпрозорою, виходить не завдяки хитрим добавкам, а через правильно побудований температурний режим. Замість тривалого кип'ятіння, яке миттєво руйнує клітинну структуру плодів і перетворює їх на пюре, тут застосовують 3 короткі прогрівання по 5 хвилин із тривалими паузами для повного охолодження.

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Найкраще для такої заготівлі підходять тверді пізні сорти яблук: вони мають щільну м'якоть і високий природний вміст пектину, що допомагає сиропу набути приємної медової густоти. Під час перерв між варінням цукровий сироп поступово проникає вглиб нарізаних часточок, витісняючи повітря і перетворюючи звичайні яблука на напівпрозорі цукати, які чудово смакують із сирниками, млинцями та випічкою.

Як приготувати варення з зимових яблук?

Час : 20 хвилин + настоювання

: 20 хвилин + настоювання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм щільних зимових яблук;

– 800 грамів білого цукру;

– 100 мілілітрів питної води;

– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку за бажанням.

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Приготування: