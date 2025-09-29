Навіть на святковому столі їх зʼїдають першими: як зробити знамениті бутерброди по-італійськи
- Італійські бутерброди готуються з батону, рибних консервів, маринованих грибів, сиру, цибулі-порею, томата та вершкового масла.
- Попри простоту вони потішать вишуканим виглядом та смаком.
Закуска може бути вишуканою і простою водночас. Спробуйте італійські бутерброди – і вам захочеться готувати їх через день.
Італійські господині намагаються перетворити на шедевр усе, що потрапляє до їхніх рук, навіть якщо йдеться про елементарні бутерброди з рибними консервами. 24 Канал пропонує перейняти цей досвід за рецептом порталу Shuba.
Як приготувати бутерброди по-італійськи?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 скибки батона;
– 170 грамів рибних консервів;
– 60 грамів маринованих грибів;
– 4 слайси сиру;
– 1 цибуля-порей;
– 1 томат;
– 40 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку;
– кінза та петрушка до смаку.
Приготування:
- Скибки батона змастіть вершковим маслом.
- Рибу розімніть виделкою до пастоподібного стану. Гриби та вимитий помідор наріжте дрібними шматочками.
- Цибулю очистіть і теж подрібніть. З’єднайте рибу з овочами, додайте сіль і перець, добре перемішайте.
- Отриману суміш рівномірно розподіліть на шматочках батона, зверху викладіть по скибочці сиру.
- Перекладіть бутерброди на деко та запікайте в духовці при 180 градусах близько 5 – 7 хвилин, доки сир не підрум’яниться.
- Готові гарячі бутерброди дістаньте з духовки й прикрасьте свіжою петрушкою.
Яка ще італійська закуска може здивувати?
Поки триває сезон гарбуза, ви просто повинні спробувати це поєднання з прошуто. Просто запікаємо гарбуз, нарізаємо скибками, до смаку посипаємо травами чи спеціями і загортаємо у прошуто.
Ця закуска стане відкриттям навіть для досвідчених господинь, розповідає сторінка "Кухня Валентини" у Facebook,
Що подати до бутербродів?
- Паралельно ви легко можете приготувати улюблений салат з крабових паличок.
- Він потребує найпростіших інгредієнтів та завжди тішить своїм смаком.