Закуска може бути вишуканою і простою водночас. Спробуйте італійські бутерброди – і вам захочеться готувати їх через день.

Італійські господині намагаються перетворити на шедевр усе, що потрапляє до їхніх рук, навіть якщо йдеться про елементарні бутерброди з рибними консервами. 24 Канал пропонує перейняти цей досвід за рецептом порталу Shuba.

Як приготувати бутерброди по-італійськи?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 скибки батона;

– 170 грамів рибних консервів;

– 60 грамів маринованих грибів;

– 4 слайси сиру;

– 1 цибуля-порей;

– 1 томат;

– 40 грамів вершкового масла;

– сіль та перець до смаку;

– кінза та петрушка до смаку.

Приготування:

Скибки батона змастіть вершковим маслом. Рибу розімніть виделкою до пастоподібного стану. Гриби та вимитий помідор наріжте дрібними шматочками. Цибулю очистіть і теж подрібніть. З’єднайте рибу з овочами, додайте сіль і перець, добре перемішайте. Отриману суміш рівномірно розподіліть на шматочках батона, зверху викладіть по скибочці сиру. Перекладіть бутерброди на деко та запікайте в духовці при 180 градусах близько 5 – 7 хвилин, доки сир не підрум’яниться. Готові гарячі бутерброди дістаньте з духовки й прикрасьте свіжою петрушкою.

Яка ще італійська закуска може здивувати?

Поки триває сезон гарбуза, ви просто повинні спробувати це поєднання з прошуто. Просто запікаємо гарбуз, нарізаємо скибками, до смаку посипаємо травами чи спеціями і загортаємо у прошуто.

Ця закуска стане відкриттям навіть для досвідчених господинь, розповідає сторінка "Кухня Валентини" у Facebook,

Що подати до бутербродів?