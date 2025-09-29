Даже на праздничном столе их съедают первыми: как сделать знаменитые бутерброды по-итальянски
- Итальянские бутерброды готовятся из батона, рыбных консервов, маринованных грибов, сыра, лука-порея, томата и сливочного масла.
- Несмотря на простоту они порадуют изысканным видом и вкусом.
Закуска может быть изысканной и простой одновременно. Попробуйте итальянские бутерброды – и вам захочется готовить их через день.
Итальянские хозяйки пытаются превратить в шедевр все, что попадает в их руки, даже если речь идет об элементарных бутербродах с рыбными консервами. 24 Канал предлагает перенять этот опыт по рецепту портала Shuba.
Читайте также Опытные хозяйки готовят его дважды в неделю: безумно вкусный салат с крабовыми палочками
Как приготовить бутерброды по-итальянски?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 ломтика батона;
– 170 граммов рыбных консервов;
– 60 граммов маринованных грибов;
– 4 слайса сыра;
– 1 лук-порей;
– 1 томат;
– 40 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– кинза и петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Ломтики батона смажьте сливочным маслом.
- Рыбу разомните вилкой до пастообразного состояния. Грибы и вымытый помидор нарежьте мелкими кусочками.
- Лук очистите и тоже измельчите. Соедините рыбу с овощами, добавьте соль и перец, хорошо перемешайте.
- Полученную смесь равномерно распределите на кусочках батона, сверху выложите по ломтику сыра.
- Переложите бутерброды на противень и запекайте в духовке при 180 градусах около 5 – 7 минут, пока сыр не подрумянится.
- Готовые горячие бутерброды достаньте из духовки и украсьте свежей петрушкой.
Какая еще итальянская закуска может удивить?
Пока продолжается сезон тыквы, вы просто должны попробовать это сочетание с прошутто. Просто запекаем тыкву, нарезаем ломтиками, по вкусу посыпаем травами или специями и заворачиваем в прошутто.
Эта закуска станет открытием даже для опытных хозяек, рассказывает страница "Кухня Валентины" в Facebook,
Что подать к бутербродам?
- Параллельно вы легко можете приготовить любимый салат из крабовых палочек.
- Он требует простейших ингредиентов и всегда радует своим вкусом.