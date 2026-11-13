Не псуйте продукти як всі: правильний спосіб чай із шипшини, імбиру та меду

Домашній чай із сушеної шипшини, свіжого кореня імбиру та натурального меду – справжня класика прохолодного сезону, яка підкорює насиченим рубіновим відтінком, приємною фруктовою кислинкою та делікатною пряною гостротою.

Проте щоб розкрити весь смаковий потенціал щільних плодів, недостатньо просто кинути жменю ягід у чашку й залити окропом. Головна помилка під час приготування такого напою – використання крутого кип'ятку та занадто короткий час заварювання.

Шкірка сушеної шипшини дуже щільна, тому їй потрібен тривалий і стабільний температурний режим близько 80 – 85 градусів, який найкраще забезпечує звичайний термос. А мед у готовий напій додають виключно перед подачею в теплу склянку, щоб зберегти його природний квітковий букет і ніжну консистенцію.

Як заварити чай з шипшини?

Час : 10 хвилин + запарювання

: 10 хвилин + запарювання Порцій: 1

Інгредієнти:

– 60 грамів сушеної цілої шипшини;

– 1 літр чистої питної води;

пряні та солодкі акценти:

– 25 грамів свіжого кореня імбиру;

– 2 столові ложки натурального квіткового або липового меду;

– 2 тонкі кружальця свіжого лимона за бажанням.

Приготування: