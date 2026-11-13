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Не псуйте продукти як всі: правильний спосіб чай із шипшини, імбиру та меду

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Як правильно варити чай з шипшини

Як правильно варити чай з шипшини / Pixabay

Домашній чай із сушеної шипшини, свіжого кореня імбиру та натурального меду – справжня класика прохолодного сезону, яка підкорює насиченим рубіновим відтінком, приємною фруктовою кислинкою та делікатною пряною гостротою.

Проте щоб розкрити весь смаковий потенціал щільних плодів, недостатньо просто кинути жменю ягід у чашку й залити окропом. Головна помилка під час приготування такого напою – використання крутого кип'ятку та занадто короткий час заварювання.

 
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Шкірка сушеної шипшини дуже щільна, тому їй потрібен тривалий і стабільний температурний режим близько 80 – 85 градусів, який найкраще забезпечує звичайний термос. А мед у готовий напій додають виключно перед подачею в теплу склянку, щоб зберегти його природний квітковий букет і ніжну консистенцію.

Як заварити чай з шипшини?

  • Час: 10 хвилин + запарювання
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 60 грамів сушеної цілої шипшини;
– 1 літр чистої питної води;
пряні та солодкі акценти:
– 25 грамів свіжого кореня імбиру;
– 2 столові ложки натурального квіткового або липового меду;
– 2 тонкі кружальця свіжого лимона за бажанням.

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Приготування:

  1. Сушені плоди шипшини ретельно промийте під проточною холодною водою на друшляку, після чого злегка розімніть ягоди дерев'яною товкачкою або качалкою на дошці – надтріснута оболонка дозволить настою швидше стати насиченим і густим.
  2. Свіжий корінь імбиру очистіть від тонкої шкірки чайною ложкою та наріжте тонкими пластинками завтовшки 2 – 3 міліметри.
  3. Колбу термоса заздалегідь обдайте гарячою водою для прогрівання стінок, пересипте всередину підготовлену шипшину та скибочки імбиру.
  4. Доведіть 1 літр води до кипіння, зніміть чайник із плити та дайте воді постояти 4 – 5 хвилин, щоб температура знизилася приблизно до 80 – 85 градусів.
  5. Залийте інгредієнти в термосі гарячою водою, щільно закрутіть кришку та залиште напій настоюватися протягом 6 – 8 годин або на всю ніч.
  6. Перед подачею процідіть ароматний гарячий настій крізь дрібне сито в чашки, щоб затримати дрібні ворсинки з плодів, додайте в кожну порцію по 1 столовій ложці меду та скибочку лимона, розмішайте і відразу подавайте до столу.

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