Не псуйте продукти як всі: правильний спосіб чай із шипшини, імбиру та меду

Як правильно варити чай з шипшини / Pixabay
Домашній чай із сушеної шипшини, свіжого кореня імбиру та натурального меду – справжня класика прохолодного сезону, яка підкорює насиченим рубіновим відтінком, приємною фруктовою кислинкою та делікатною пряною гостротою.
Проте щоб розкрити весь смаковий потенціал щільних плодів, недостатньо просто кинути жменю ягід у чашку й залити окропом. Головна помилка під час приготування такого напою – використання крутого кип'ятку та занадто короткий час заварювання.
Шкірка сушеної шипшини дуже щільна, тому їй потрібен тривалий і стабільний температурний режим близько 80 – 85 градусів, який найкраще забезпечує звичайний термос. А мед у готовий напій додають виключно перед подачею в теплу склянку, щоб зберегти його природний квітковий букет і ніжну консистенцію.
Як заварити чай з шипшини?
- Час: 10 хвилин + запарювання
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 60 грамів сушеної цілої шипшини;
– 1 літр чистої питної води;
пряні та солодкі акценти:
– 25 грамів свіжого кореня імбиру;
– 2 столові ложки натурального квіткового або липового меду;
– 2 тонкі кружальця свіжого лимона за бажанням.
Приготування:
- Сушені плоди шипшини ретельно промийте під проточною холодною водою на друшляку, після чого злегка розімніть ягоди дерев'яною товкачкою або качалкою на дошці – надтріснута оболонка дозволить настою швидше стати насиченим і густим.
- Свіжий корінь імбиру очистіть від тонкої шкірки чайною ложкою та наріжте тонкими пластинками завтовшки 2 – 3 міліметри.
- Колбу термоса заздалегідь обдайте гарячою водою для прогрівання стінок, пересипте всередину підготовлену шипшину та скибочки імбиру.
- Доведіть 1 літр води до кипіння, зніміть чайник із плити та дайте воді постояти 4 – 5 хвилин, щоб температура знизилася приблизно до 80 – 85 градусів.
- Залийте інгредієнти в термосі гарячою водою, щільно закрутіть кришку та залиште напій настоюватися протягом 6 – 8 годин або на всю ніч.
- Перед подачею процідіть ароматний гарячий настій крізь дрібне сито в чашки, щоб затримати дрібні ворсинки з плодів, додайте в кожну порцію по 1 столовій ложці меду та скибочку лимона, розмішайте і відразу подавайте до столу.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі