Не портите продукты, как все: правильный способ чай из шиповника, имбиря и меда

Как правильно заваривать чай из шиповника / Pixabay
Домашний чай из сушеного шиповника, свежего корня имбиря и натурального меда – настоящая классика прохладного сезона, которая покоряет насыщенным рубиновым оттенком, приятной фруктовой кислинкой и деликатной пряной остротой.
Однако чтобы раскрыть весь вкусовой потенциал плотных плодов, недостаточно просто бросить горсть ягод в чашку и залить кипятком. Главная ошибка при приготовлении такого напитка – использование слишком горячей воды и слишком короткое время заваривания.
Кожица сушеного шиповника очень плотная, поэтому ей требуется длительный и стабильный температурный режим около 80 – 85 градусов, который лучше всего обеспечивает обычный термос. А мед в готовый напиток добавляют исключительно перед подачей в теплый стакан, чтобы сохранить его естественный букет из цветов и нежную консистенцию.
Как заварить чай из шиповника?
- Время: 10 минут + заваривание
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 60 граммов сушеного целого шиповника;
– 1 литр чистой питьевой воды;
пряные и сладкие нотки:
– 25 граммов свежего корня имбиря;
– 2 столовые ложки натурального цветочного или липового меда;
– 2 тонких кружочка свежего лимона по желанию.
Приготовление:
- Сушеные плоды шиповника тщательно промойте под проточной холодной водой в дуршлаге, почему слегка раздавите ягоды деревянной пестиком или скалкой на доске – треснувшая оболочка позволит настою быстрее стать насыщенным и густым.
- Свежий корень имбиря очистите от тонкой кожицы чайной ложкой и нарежьте тонкими пластинками толщиной 2 – 3 миллиметра.
- Колбу термоса заранее обдайте горячей водой, чтобы прогреть стенки, пересыпьте внутрь подготовленную шиповницу и ломтики имбиря.
- Доведите 1 литр воды до кипения, снимите чайник с плиты и дайте воде постоять 4 – 5 минут, чтобы температура снизилась примерно до 80 – 85 градусов.
- Залейте ингредиенты в термосе горячей водой, плотно закрутите крышку и оставьте напиток настаиваться в течение 6 – 8 часов или на всю ночь.
- Перед подачей процедите ароматный горячий настой через мелкое сито в чашки, чтобы задержать мелкие ворсинки с плодов, добавьте в каждую порцию по 1 столовой ложке меда и дольку лимона, перемешайте и сразу подавайте к столу.
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