20 липня, 20:10
Не зберігайте цей рецепт, якщо не хочете готувати його щодня: ліниві кабачкові чебуреки
Кабачкові чебуреки – це головна знахідка сезону. Потім важко змусити готувати себе щось інше!
Сезон кабачків відкриває перед нами просто неймовірну кількість цікавих рецептів. Оригінальні овочеві чебуреки стануть подарунком літа, який захочеться готувати кожного дня, розповідає інстаграм _recipes_ira.
Як приготувати кабачкові чебуреки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– кабачки чи цукіні;
– фарш (краще курячий);
– сіль та перець до смаку;
– борошно;
– 3 яйця;
– 2 зубчики часнику;
– олія для смаження.
Апетитні кабачкові чебуреки: дивіться відео
Приготування:
- Наріжте кабачки поздовжніми слайсами – товщину регулюйте на свій смак.
- Щоб смужки стали гнучкими й слухняними, присипте їх сіллю та залиште на чверть години: коли овочі віддадуть зайвий сік, їх можна буде легко скручувати.
- Тим часом підготуйте м'ясну основу. Для найпростішого варіанта фарш достатньо з'єднати з яйцем та сіллю, але для яскравішого смаку сюди варто кришити свіжу зелень та цибулю.
- Коли все готово, викладіть порцію м'ясної начинки на кабачкову стрічку та згорніть її акуратним рулетом.
- Перед смаженням кожен сувій послідовно обваляйте в борошні, а потім щедро занурте в пишну яєчну масу, збиту з пікантним часником.
- Обсмажуйте заготовки на добре розігрітій сковороді з олією з обох боків до появи апетитної скоринки.