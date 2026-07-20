Не зберігайте цей рецепт, якщо не хочете готувати його щодня: ліниві кабачкові чебуреки

Кабачкові чебуреки – це головна знахідка сезону. Потім важко змусити готувати себе щось інше!

Сезон кабачків відкриває перед нами просто неймовірну кількість цікавих рецептів. Оригінальні овочеві чебуреки стануть подарунком літа, який захочеться готувати кожного дня, розповідає інстаграм _recipes_ira.

Як приготувати кабачкові чебуреки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– кабачки чи цукіні;

– фарш (краще курячий);

– сіль та перець до смаку;

– борошно;

– 3 яйця;

– 2 зубчики часнику;

– олія для смаження.

Апетитні кабачкові чебуреки: дивіться відео

Приготування: