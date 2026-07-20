Сезон кабачков открывает перед нами просто невероятное количество интересных рецептов. Оригинальные овощные чебуреки станут настоящим подарком лета, который захочется готовить каждый день, рассказывает аккаунт в инстаграме _recipes_ira.

Как приготовить кабачковые чебуреки?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– кабачки или цуккини;
– фарш (лучше куриный);
– соль и перец по вкусу;
– мука;
– 3 яйца;
– 2 зубчика чеснока;
– масло для жарки.

Аппетитные кабачковые чебуреки: смотрите видео

Приготовление:

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  1. Нарежьте кабачки продольными ломтиками – толщину регулируйте по своему вкусу.
  2. Чтобы полоски стали гибкими и податливыми, посыпьте их солью и оставьте на четверть часа: когда овощи отдадут лишний сок, их можно будет легко скручивать.
  3. Тем временем приготовьте мясную начинку. Для самого простого варианта фарш достаточно смешать с яйцом и солью, но для более яркого вкуса сюда стоит добавить мелко нарезанную свежую зелень и лук.
  4. Когда все готово, выложите порцию мясной начинки на кабачковую ленту и сверните ее аккуратным рулетом.
  5. Перед обжариванием каждый рулетик поочередно обваляйте в муке, а затем обильно обмакните в пышную яичную смесь, взбитую с пикантным чесноком.
  6. Обжаривайте заготовки на хорошо разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до появления аппетитной корочки.