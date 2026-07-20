Сезон кабачків відкриває перед нами просто неймовірну кількість цікавих рецептів. Оригінальні овочеві чебуреки стануть подарунком літа, який захочеться готувати кожного дня, розповідає інстаграм _recipes_ira.

Як приготувати кабачкові чебуреки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– кабачки чи цукіні;

– фарш (краще курячий);

– сіль та перець до смаку;

– борошно;

– 3 яйця;

– 2 зубчики часнику;

– олія для смаження.

Апетитні кабачкові чебуреки: дивіться відео

Приготування: