Сезон кабачків відкриває перед нами просто неймовірну кількість цікавих рецептів. Оригінальні овочеві чебуреки стануть подарунком літа, який захочеться готувати кожного дня, розповідає інстаграм _recipes_ira.
Як приготувати кабачкові чебуреки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– кабачки чи цукіні;
– фарш (краще курячий);
– сіль та перець до смаку;
– борошно;
– 3 яйця;
– 2 зубчики часнику;
– олія для смаження.
Апетитні кабачкові чебуреки: дивіться відео
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- Наріжте кабачки поздовжніми слайсами – товщину регулюйте на свій смак.
- Щоб смужки стали гнучкими й слухняними, присипте їх сіллю та залиште на чверть години: коли овочі віддадуть зайвий сік, їх можна буде легко скручувати.
- Тим часом підготуйте м'ясну основу. Для найпростішого варіанта фарш достатньо з'єднати з яйцем та сіллю, але для яскравішого смаку сюди варто кришити свіжу зелень та цибулю.
- Коли все готово, викладіть порцію м'ясної начинки на кабачкову стрічку та згорніть її акуратним рулетом.
- Перед смаженням кожен сувій послідовно обваляйте в борошні, а потім щедро занурте в пишну яєчну масу, збиту з пікантним часником.
- Обсмажуйте заготовки на добре розігрітій сковороді з олією з обох боків до появи апетитної скоринки.