Цікаві "дуети" для полуниці: дивні поєднання подарують унікальний досвід

Навіть улюблена полуниця інколи може набридати, тож експерименти напрошуються самі. Набирайтеся сміливості та нумо відкривати нові смаки!

Ще більше легкості або оригінальна пікантність – полуниці можна надати таких різних відтінків! Які поєднання точно варто спробувати – розповідає BBC.

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З чим варто спробувати поєднати полуницю?

Класичним відлунням кулінарії 1980-х років є поєднання стиглого авокадо з оригінальною полуничною заправкою, що на практиці виявляється напрочуд гармонійним. У свіжих літніх салатах соковита ягода чудово поєднується із дрібно нарізаним шпинатом, додаючи страві приємної природної солодкості.

Полуницю можна поєднати з чим завгодно / Фото Pixabay

Багато шеф-кухарів також використовують відомий фокус із додаванням бальзамічного оцту та дрібки чорного перцю, які парадоксальним чином змушують полуничний аромат розкритися з новою силою. Якщо ж вам трапилися не надто виразні плоди, виправити ситуацію допоможе яскравий сезонний ревінь, який компенсує брак смаку своєю характерною кислинкою.

Екзотичним, але дуже вдалим рішенням стане дует полуниці з гострим перцем чилі, адже ягідна солодкість ідеально нівелює надмірну пекучість, що можна протестувати у пікантному варенні або навіть додавши полуницю як секретний інгредієнт до м'ясної мексиканської страви. Більше того, ця ягода дивовижно пасує до риби – доказом цього є вишуканий палтус під глазур'ю з полуниці.

Окрім звичної всім м'яти, солодкі плоди можна сміливо міксувати з іншими травами з кухонного підвіконня, як-от з ароматним базиліком чи розмарином. Наостанок, справжнім кулінарним шедевром є контрастне поєднання полуниці із солоними сирами, серед яких найкраще обирати пікантну горгонзолу, ніжний козячий сир або класичну фету, що разом створюють божественний солодко-солоний баланс.