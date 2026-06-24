З чим подати сир у червні: збираємо ідеальну тарілку з ринку та городу

Червень – один із найцікавіших місяців для сирних поєднань. Трішки фантазії – і улюблений продукт смакуватиме ще краще!

На ринках з’являються полуниця, молода капуста, редиска, зелень, молода картопля, спаржа, а в лісах уже можна знайти перші лисички. І майже кожен із цих продуктів здатний по-новому розкрити смак сиру, розповіла 24 Каналу сирна експертка Оксана Чернова.

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Які найкращі сирні поєднання червня?

Наприклад, полуниця чудово поєднується з Буратою. Її солодкість та яскрава фруктовість створюють дуже вдалий контраст із вершковою ніжністю сиру. Це одне з найпростіших літніх поєднань, яке легко повторити вдома. Редиска традиційно добре дружить із молочними продуктами.

Сир смакуватиме просто неперевершено / Фото Pixabay

Якщо додати до неї фету або м’який козячий сир, можна отримати простий сезонний салат із виразним смаком. А запечена редиска в поєднанні з камамбером часто дивує навіть тих, хто вважає цей овоч надто простим для гастрономічних експериментів.

Окремої уваги заслуговує молода капуста. Я дуже люблю поєднання запеченої капусти з брі, по типу лазаньї. Сири з білою пліснявою мають у своєму ароматичному профілі характерні ноти хрестоцвітих овочів – той самий легкий відтінок капусти, цвітної капусти або грибів,

– розповіла експертка.

Брі делікатно обволікає соковите листя капусти та додає йому вершковості, а природна солодкість запеченої капусти підкреслює грибні й пряні відтінки сирної скоринки.

Ще один сезонний фаворит — молода картопля. Вона чудово поєднується з витриманими твердими сирами на кшталт грюєра, комте або витриманої гауди. Такі сири додають страві горіхових, карамельних і вершкових нот і дозволяють побачити знайому картоплю зовсім з іншого боку.

А ще в червні починається сезон перших лісових грибів, насамперед лисичок. Тут варто звернути увагу на сири з комбінованою пліснявою, наприклад, Bavaria Blu. У таких сирів і грибів є спільний ароматичний профіль, тому вони природно підсилюють один одного. У результаті грибні ноти стають більш виразними та багатошаровими.

І головне – не боятися експериментувати. Сезонні продукти дають найкращу можливість відкривати нові поєднання, адже саме в момент природної стиглості вони демонструють максимум смаку й аромату.