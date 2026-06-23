Ця страва стала культовою завдяки неймовірному поєднанню пікантної та соковитої курочки з соусом. Спробувати спрощену версію легендарного рецепта пропонує picture_book_.
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Як приготувати баттер чікен?
Інгредієнти:
для курки:
– 3 курячих філе;
– зубчики часнику;
– шматочок імбиру;
– сік чверті лимона;
– 3 столові ложки йогурту;
– по 1 чайній ложці коріандру, гарам масали, карі, куркуми, копченої паприки та тмину;
– сіль;
решта:
– цибуля;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– шматочок імбиру;
– той самий набір спецій у тій же кількості;
– кілька ложок томатної пасти;
– банка консервованих томатів;
– 150 грамів вершків;
– 50 грамів масла;
– сіль;
– цукор;
– лимонний сік.
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Приготування:
- Наріжте курку, додайте всі спеції для маринаду, ретельно перемішайте руками і залиште в холодильнику щонайменше на кілька годин, а краще – на ніч.
- Далі швидко обсмажте м'ясо на великому вогні до рум'яної скоринки, але не доводьте до повної готовності, щоб шматочки не пересушилися.
- Краще викладати курку на пательню невеликими партіями, щоб вона саме смажилася, а не тушкувалася у власному соку.
- Готову птицю тимчасово перекладіть на тарілку. На цю ж пательню підлийте трохи олії, додайте дрібно нарізану цибулю, часник та імбир і смажте кілька хвилин.
- Всипте спеції, прогрійте їх одну хвилину для аромату, після чого додайте томатну пасту і пасеруйте її дві хвилини до легкого потемніння.
- Сюди ж викладіть банку консервованих томатів, всипте сіль та цукор і залиште соус трохи потушкуватися.
- Наприкінці влийте вершки, додайте шматочок вершкового масла, добре перемішайте і поверніть у пательню обсмажену курку.
- Тушкуйте все разом ще близько 10 хвилин на невеликому вогні, щоб соус загус, а м'ясо стало ніжним і повністю приготувалося.
- Обов'язково скуштуйте страву на смак, щоб збалансувати сіль, цукор та кислинку.
- Перед самою подачею полийте гарячу курку залишками вершків і рясно притрусіть свіжою подрібненою кінзою.