Головне у приготуванні малосольних огірочків головне – зберегти їх неповторну хрусткість. Як це зробити за допомогою мінералки – розповідає ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції".

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Як зробити малосольні огірки у мінералці?

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 1 літр мінеральної сильногазованої води;

– 2 столові ложки солі;

– листя хрону;

– корінь хрону;

– листя вишні;

– листя смородини;

– гілочки кропу;

– 4 зубчики часнику.

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Приготування: