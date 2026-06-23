Главное в приготовлении малосольных огурчиков — сохранить их неповторимую хрусткость. Как это сделать с помощью минеральной воды — рассказывает YouTube-канал "Украинская кухня: лучшие традиции".

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Как приготовить малосольные огурцы в минералке?

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 1 литр сильногазированной минеральной воды;

– 2 столовые ложки соли;

– листья хрена;

– корень хрена;

– листья вишни;

– листья смородины;

– веточки укропа;

– 4 зубчика чеснока.

Эта закуска всегда кстати: смотрите видео

Приготовление: