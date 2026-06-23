Это блюдо стало культовым благодаря невероятному сочетанию пикантной и сочной курочки с соусом. Попробовать упрощённую версию легендарного рецепта предлагает picture_book_.

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Как приготовить баттер-чикен?

Ингредиенты:

для курицы:

– 3 куриных филе;

– зубчики чеснока;

– кусочек имбиря;

– сок четверти лимона;

– 3 столовые ложки йогурта;

– по 1 чайной ложке кориандра, гарам масалы, карри, куркумы, копченой паприки и тмина;

– соль;

остальное:

– лук;

– 2–3 зубчика чеснока;

– кусочек имбиря;

– тот же набор специй в том же количестве;

– несколько ложек томатной пасты;

– банка консервированных томатов;

– 150 граммов сливок;

– 50 граммов масла;

– соль;

– сахар;

– лимонный сок.

Получится невероятно вкусно: смотрите видео

Приготовление: