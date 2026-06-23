Это блюдо стало культовым благодаря невероятному сочетанию пикантной и сочной курочки с соусом. Попробовать упрощённую версию легендарного рецепта предлагает picture_book_.
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Как приготовить баттер-чикен?
Ингредиенты:
для курицы:
– 3 куриных филе;
– зубчики чеснока;
– кусочек имбиря;
– сок четверти лимона;
– 3 столовые ложки йогурта;
– по 1 чайной ложке кориандра, гарам масалы, карри, куркумы, копченой паприки и тмина;
– соль;
остальное:
– лук;
– 2–3 зубчика чеснока;
– кусочек имбиря;
– тот же набор специй в том же количестве;
– несколько ложек томатной пасты;
– банка консервированных томатов;
– 150 граммов сливок;
– 50 граммов масла;
– соль;
– сахар;
– лимонный сок.
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Приготовление:
- Нарежьте курицу, добавьте все специи для маринада, тщательно перемешайте руками и оставьте в холодильнике как минимум на несколько часов, а лучше – на ночь.
- Затем быстро обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки, но не доводите до полной готовности, чтобы кусочки не пересушились.
- Лучше выкладывать курицу на сковороду небольшими порциями, чтобы она именно жарилась, а не тушилась в собственном соку.
- Готовую птицу временно переложите на тарелку. В эту же сковороду налейте немного масла, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и имбирь и обжаривайте несколько минут.
- Всыпьте специи, прогрейте их одну минуту для аромата, после чего добавьте томатную пасту и пассируйте её две минуты до лёгкого потемнения.
- Сюда же выложите банку консервированных томатов, добавьте соль и сахар и дайте соусу немного потушиться.
- В конце влейте сливки, добавьте кусочек сливочного масла, хорошо перемешайте и верните в сковороду обжаренную курицу.
- Тушите все вместе еще около 10 минут на небольшом огне, чтобы соус загустел, а мясо стало нежным и полностью приготовилось.
- Обязательно попробуйте блюдо на вкус, чтобы сбалансировать соль, сахар и кислинку.
- Перед самой подачей полейте горячую курицу оставшимися сливками и обильно посыпьте свежей измельчённой кинзой.