На рынках появляются клубника, молодая капуста, редис, зелень, молодой картофель, спаржа, а в лесах уже можно найти первые лисички. И почти каждый из этих продуктов способен по-новому раскрыть вкус сыра, рассказала 24 Каналу эксперт по сырам Оксана Чернова.

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Какие лучшие сырные сочетания июня?

Например, клубника прекрасно сочетается с буратой. Её сладость и яркий фруктовый вкус создают очень удачный контраст со сливочной нежностью сыра. Это одно из самых простых летних сочетаний, которое легко повторить дома. Редис традиционно хорошо сочетается с молочными продуктами.

Сыр будет на вкус просто непревзойденным / Фото Pixabay

Если добавить к ней фету или мягкий козий сыр, можно получить простой сезонный салат с ярким вкусом. А запеченный редис в сочетании с камамбером часто удивляет даже тех, кто считает этот овощ слишком простым для гастрономических экспериментов.

Отдельного внимания заслуживает молодая капуста. Я очень люблю сочетание запеченной капусты с бри, по типу лазаньи. Сыры с белой плесенью имеют в своём ароматическом профиле характерные ноты крестоцветных овощей – тот самый лёгкий оттенок капусты, цветной капусты или грибов,

– рассказала эксперт.

Бри деликатно обволакивает сочные листья капусты и придает им сливочность, а естественная сладость запеченной капусты подчеркивает грибные и пряные оттенки сырной корочки.

Еще один сезонный фаворит — молодой картофель. Он прекрасно сочетается с выдержанными твёрдыми сырами, такими как грюйер, комте или выдержанная гауда. Такие сыры придают блюду ореховые, карамельные и сливочные нотки и позволяют увидеть привычный картофель с совершенно другой стороны.

А еще в июне начинается сезон первых лесных грибов, прежде всего лисичек. Здесь стоит обратить внимание на сыры с комбинированной плесенью, например, Bavaria Blu. У таких сыров и грибов есть общий ароматический профиль, поэтому они естественным образом усиливают друг друга. В результате грибные ноты становятся более выразительными и многослойными.

И главное — не бояться экспериментировать. Сезонные продукты дают лучшую возможность открывать новые сочетания, ведь именно в момент естественной зрелости они демонстрируют максимум вкуса и аромата.