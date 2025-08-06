Чипси – одна з найпопулярніших закусок, однак всі знають, що для здоровʼя вони не надто корисні. Втім, є альтернатива, яка всіх вражає з найменшого шматочка.

Чипси з кропиви – це кулінарний експеримент, який просто розриває соцмережі. Виглядає авантюрно, але результат просто неперевершений. 24 Канал радить спробувати цей тренд за рецептом з TikTok mamcya_roslyn. Читайте також Страва, що вражає: рецепт козацької тетері – це мусить спробувати кожен українець Як приготувати чипси з кропиви? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– листя кропиви;

– сіль;

– олія;

– сухий часник;

– копчена паприка. Як зробити чипси з кропиви: відео Приготування: Кропиву миємо у холодній воді, потім на 2 хвилини замочуємо у солоній воді. Відтискаємо листя, додаємо олію, сіль та спеції. Добре перемішуємо. Запікаємо 10 хвилин при 50 градусах. Смачного! Будуть мʼякі та водянисті: які помилки зіпсують консервовані огірки.