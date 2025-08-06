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6 серпня, 12:15
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Ви навіть не уявляєте, наскільки це смачно: рецепт чипсів з кропиви — вдалий експеримент

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Чипси з кропиви є популярним кулінарним трендом у соцмережах, який можна приготувати за 20 хвилин.
  • Для приготування потрібні листя кропиви, сіль, олія, сухий часник і копчена паприка.

Чипси – одна з найпопулярніших закусок, однак всі знають, що для здоровʼя вони не надто корисні. Втім, є альтернатива, яка всіх вражає з найменшого шматочка.

Чипси з кропиви – це кулінарний експеримент, який просто розриває соцмережі. Виглядає авантюрно, але результат просто неперевершений. 24 Канал радить спробувати цей тренд за рецептом з TikTok mamcya_roslyn

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Як приготувати чипси з кропиви? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– листя кропиви;
– сіль;
– олія;
– сухий часник;
– копчена паприка. 

Як зробити чипси з кропиви: відео

Приготування

  1. Кропиву миємо у холодній воді, потім на 2 хвилини замочуємо у солоній воді.
  2. Відтискаємо листя, додаємо олію, сіль та спеції. Добре перемішуємо.
  3. Запікаємо 10 хвилин при 50 градусах. 

Смачного!

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