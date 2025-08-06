Чипси з кропиви – це кулінарний експеримент, який просто розриває соцмережі. Виглядає авантюрно, але результат просто неперевершений. 24 Канал радить спробувати цей тренд за рецептом з TikTok mamcya_roslyn.

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Як приготувати чипси з кропиви?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– листя кропиви;

– сіль;

– олія;

– сухий часник;

– копчена паприка.

Як зробити чипси з кропиви: відео

Приготування:

Кропиву миємо у холодній воді, потім на 2 хвилини замочуємо у солоній воді. Відтискаємо листя, додаємо олію, сіль та спеції. Добре перемішуємо. Запікаємо 10 хвилин при 50 градусах.

Смачного!

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