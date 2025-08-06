Чипси з кропиви – це кулінарний експеримент, який просто розриває соцмережі. Виглядає авантюрно, але результат просто неперевершений. 24 Канал радить спробувати цей тренд за рецептом з TikTok mamcya_roslyn.

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Як приготувати чипси з кропиви?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– листя кропиви;
– сіль;
– олія;
– сухий часник;
– копчена паприка.

Як зробити чипси з кропиви: відео

Приготування:

  1. Кропиву миємо у холодній воді, потім на 2 хвилини замочуємо у солоній воді.
  2. Відтискаємо листя, додаємо олію, сіль та спеції. Добре перемішуємо.
  3. Запікаємо 10 хвилин при 50 градусах.

Смачного!

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