Чипси з кропиви – це кулінарний експеримент, який просто розриває соцмережі. Виглядає авантюрно, але результат просто неперевершений. 24 Канал радить спробувати цей тренд за рецептом з TikTok mamcya_roslyn.
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Як приготувати чипси з кропиви?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– листя кропиви;
– сіль;
– олія;
– сухий часник;
– копчена паприка.
Як зробити чипси з кропиви: відео
Приготування:
- Кропиву миємо у холодній воді, потім на 2 хвилини замочуємо у солоній воді.
- Відтискаємо листя, додаємо олію, сіль та спеції. Добре перемішуємо.
- Запікаємо 10 хвилин при 50 градусах.
Смачного!
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