Цей недооцінений шматок стейка ідеальний для однієї порції

Невеликий стейк, трохи зелені й кілька швидких додатків — саме так виглядає вечеря, яка не вимагає компанії, але все одно звучить як маленька нагорода після дня.

Bon Appétit розповідає про стейк, який добре працює саме для однієї порції. Без зайвої метушні, але з відчутним смаком і текстурою – саме те, що потрібно після важкого дня.

Чим цікавий Denver steak

Boneless short rib, який інколи маркують як Denver або zabuton – це недорогий для стейка відруб із виразною мармуровістю, тож він виходить насиченим і доволі ніжним. Його можна готувати як стейк – до medium або medium-rare – або тушкувати до м’якої текстури.

Ще одна цікава деталь: Denver steak вирізають із м’яза serratus ventralis у плечовій частині яловичини. Тобто це не окремий "преміальний" шматок із якоїсь особливої ділянки туші, а частина плеча, яку просто вміло переосмислили для стейків.

Чому цей шматок так полюбили

У цьому й полягає його сила: стейк бере не престижем назви, а поєднанням мармуровості та ніжності. Саме тому його раніше часто відправляли в тушкування або на фарш, а тепер подають як окрему страву.

Назва Denver steak теж відносно нова і радше маркетингова, ніж історична. Вона допомогла зробити маловідомий відруб помітнішим і привабливішим для покупців.



Denver steak – чудова вечеря на одного / Фото: Bon Appétit

Як із нього роблять вечерю на одну людину

У тексті стейк подають разом із простими гарнірами, які не відволікають від головного. Поруч – швидко припущена зелень і кілька швидких додатків, які готуються паралельно з м’ясом.

Такий формат і робить цю вечерю вдалою: один шматок м’яса, мінімум підготовки й жодної зайвої складності. Для самотньої вечері це працює особливо добре.