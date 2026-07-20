Bon Appétit рассказывает о стейке, который идеально подходит именно для одной порции. Без лишней суеты, но с ярко выраженным вкусом и текстурой – именно то, что нужно после тяжелого дня.

Почему интересен Denver steak

Boneless short rib, который иногда обозначают как Denver или zabuton, – это недорогой для стейка отруб с выраженной мраморностью, поэтому он получается насыщенным и довольно нежным. Его можно готовить как стейк – до степени прожарки medium или medium-rare – или тушить до мягкой текстуры.

Еще одна интересная деталь: Denver steak вырезают из мышцы serratus ventralis в плечевой части говядины. То есть это не отдельный "премиальный" кусок из какой-то особой части туши, а часть плеча, которую просто умело переосмыслили для стейков.

Почему этот кусок так полюбили

В этом и заключается его сила: стейк ценится не благодаря престижу названия, а благодаря сочетанию мраморности и нежности. Именно поэтому раньше его часто использовали для тушения или на фарш, а теперь подают как отдельное блюдо.

Название "Denver steak" тоже относительно новое и скорее маркетинговое, чем историческое. Оно помогло сделать малоизвестный отруб более заметным и привлекательным для покупателей.



Denver steak – прекрасный ужин на одного / Фото: Bon Appétit

Как из него готовят ужин на одного человека

В тексте стейк подают вместе с простыми гарнирами, которые не отвлекают от главного. Рядом – быстро припущенная зелень и несколько быстрых дополнений, которые готовятся параллельно с мясом.

Именно такой формат делает этот ужин удачным: один кусок мяса, минимум подготовки и никакой лишней сложности. Для ужина в одиночестве это работает особенно хорошо.