Bon Appétit розповідає про стейк, який добре працює саме для однієї порції. Без зайвої метушні, але з відчутним смаком і текстурою – саме те, що потрібно після важкого дня.

Чим цікавий Denver steak

Boneless short rib, який інколи маркують як Denver або zabuton – це недорогий для стейка відруб із виразною мармуровістю, тож він виходить насиченим і доволі ніжним. Його можна готувати як стейк – до medium або medium-rare – або тушкувати до м’якої текстури.

Ще одна цікава деталь: Denver steak вирізають із м’яза serratus ventralis у плечовій частині яловичини. Тобто це не окремий "преміальний" шматок із якоїсь особливої ділянки туші, а частина плеча, яку просто вміло переосмислили для стейків.

Чому цей шматок так полюбили

У цьому й полягає його сила: стейк бере не престижем назви, а поєднанням мармуровості та ніжності. Саме тому його раніше часто відправляли в тушкування або на фарш, а тепер подають як окрему страву.

Назва Denver steak теж відносно нова і радше маркетингова, ніж історична. Вона допомогла зробити маловідомий відруб помітнішим і привабливішим для покупців.



Denver steak – чудова вечеря на одного / Фото: Bon Appétit

Як із нього роблять вечерю на одну людину

У тексті стейк подають разом із простими гарнірами, які не відволікають від головного. Поруч – швидко припущена зелень і кілька швидких додатків, які готуються паралельно з м’ясом.

Такий формат і робить цю вечерю вдалою: один шматок м’яса, мінімум підготовки й жодної зайвої складності. Для самотньої вечері це працює особливо добре.