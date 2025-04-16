Буженина вийшла сухою: які помилки з соковитої великодньої страви зроблять гуму

Буженина – є однією з основних страв на великодньому столі багатьох українських родин. Однак, іноді страва може не виправдати очікувань: замість соковитості та ніжності м'ясо виходить сухим і жорстким.

Щоб запобігти потенційним невдачам у приготуванні, слід врахувати поширені помилки при приготуванні цієї страви.​ 24 Канал з посиланням на FoodOboz розповідає, як не зіпсувати буженину.

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Головні помилки при приготуванні буженини

Невдалий вибір м'яса

Експерти рекомендують використовувати для приготування буженини свинячу шийку або лопатку. Ці відруби характеризуються багатими прошарками жиру, які сприяють загальній соковитості страви. І навпаки, вибір більш пісних частин, таких як вирізка, може призвести до сухої текстури.

Недостатній час маринування

Ідеальна тривалість маринування коливається від 12 до 24 годин, оскільки за коротший період не вдасться досягти бажаного смаку та текстури. І навпаки, перевищення цього терміну може призвести до надмірної м'якості м'яса.

Висока температура запікання

Запікання свинини при надто високих температурах може призвести до швидкої втрати вологи, що призведе до сухості м'яса. Тому рекомендується запікати свинину при температурі від 160 до 180 градусів за Цельсієм. Також важливо не пересушити м’ясо, дотримуючись рекомендованого часу приготування.



Як запекти смачну і соковиту буженину / Фото Unsplash

Відсутність фольги або рукава для запікання

Для запікання свинини найкраще використовувати фольгу або рукав для запікання, щоб утримати вологу під час приготування. Цей метод створює ефект пропарювання, завдяки чому м'ясо виходить більш соковитим. Після завершення приготування, розгорнувши фольгу, можна отримати золотисто-коричневу скоринку.

Різке охолодження після приготування

Важливо дати м'ясу відпочити 15 – 20 хвилин після того, як витягти його з духовки. Цей важливий крок дозволяє сокам рівномірно розподілитися по всьому м'ясу.

Якщо цього не зробити, особливо якщо нарізати гаряче м'ясо занадто рано, це може призвести до значної втрати соку, що в кінцевому підсумку призведе до отримання більш сухого продукту.

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