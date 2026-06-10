Перестаньте додавати борошно у деруни: який інгредієнт працює краще

Деруни точно входять у перелік страв, перед якими неможливо встояти. Але багато господинь роблять їх менш апетитними через одну поширену помилку.

Борошно часто дають як перевірений звʼязуючий інгредієнт, завдяки якому тісто тримається купи. Однак можна уникнути "забитості" дерунів і не втратити нічого у структурі страви, розповідає портал Pysznosci.

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Чому додавати борошно у деруни – помилка?

Річ у тім, що борошно при взаємодії з картопляним соком утворює клейковину. Через це замість хрустких оладок із вираженим смаком картоплі ви ризикуєте отримати глевкі, забиті та гумові "млинці", які до того ж швидко втрачають апетитний вигляд після охолодження.

Головна причина, чому рука тягнеться до борошна – це прагнення зв'язати надто рідке картопляне тісто. Картопля після натирання миттєво пускає сік, і якщо його не проконтролювати, маса стає водянистою. Проте борошно просто маскує проблему, вбираючи вологу і забиваючи страву, тоді як правильний підхід полягає в делікатному відтисканні зайвої рідини через марлю або дрібне сито перед замішуванням.

Улюблені деруни / Фото "Смачні та прості рецепти"

Замість борошна досвідчені кулінари одностайно рекомендують використовувати картопляний крохмаль. Найкраще не купувати його окремо, а добути природним шляхом: віджатому картопляному соку дають постояти кілька хвилин у мисці, після чого рідину обережно зливають, а білий осад, що залишився на дні, повертають назад до картоплі.

Цей трюк ідеально скріплює тісто, роблячи деруни ніжними всередині та гарантуючи ту саму омріяну золотисту скоринку. Якщо ж картопля молода або містить замало власного крохмалю, чудовою альтернативою стане звичайна манна крупа. Достатньо додати всього 1 – 2 столові ложки манки на середню порцію і дати тісту відпочити 10 – 15 хвилин перед смаженням.

За цей час крупа вбере надлишок соку, розбухне і під час контакту з гарячою олією створить неймовірний хрусткий ефект, абсолютно не обтяжуючи страву. Ще один секрет ідеальної текстури без жодного грама борошна – додавання дрібно натертої ріпчастої цибулі. Її вводять у масу безпосередньо в процесі подрібнення картоплі. Цибулевий сік не лише збагачує деруни класичним ароматом, а й завдяки фітонцидам та кислотам запобігає потемнінню картоплі, дозволяючи готовим оладкам залишатися світлими, апетитно золотавими та легкими.