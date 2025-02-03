Олія не бризкатиме на всі сторони: який простий інгредієнт це гарантує

Бризки олії під час смаження – поширена й неприємна проблема. Нікому не хочеться після приготування вимивати плиту та стіни, але мало хто знає, як легко цьому запобігти.

Смаження – один з найпопулярніших способів приготування їжі. Головна турбота під час цього процесу – розбризкування олії, але є один простий лайфхак, з яким ви забудете про цей "головний біль", передає 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як попередити розбризкування олії

Сьогодні є багато рішень, які дозволяють уникнути розбризкування олії з пательні, завдяки чому не доведеться довго мити плиту та стіни. Наприклад, спеціальний плаский екран, який нагадує сито. Проте є й інший, дешевший спосіб, який не потребуватиме витрат та зусиль.

Корисний та дієвий секрет / Фото Freepik

Секретний інгредієнт – сіль. Перед приготуванням треба насипати і втерти в поверхню невелику кількість цього звичного для всіх компонента. Сіль утворить тонкий захисний шар, завдяки якому олія не буде бризкати в різні сторони.

Але варто пам'ятати, що їжу після цього солити вже не потрібно, інакше вона дуже сильно вплине на смак страви.

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