Бабусі знали, як не дати ревеню розтектися пирогом: лайфхак, який усі шукають

Пиріг з ревенем – це порція найвищої кулінарної насолоди. Але лише в тому разі, якщо ревінь не розтікся по всьому смаколику.

Пиріг з ревенем точно перебуває у вашому топі смаколиків сезону. Однак важливо потурбуватися не лише про смак випічки, а й про естетику, яку може зіпсувати розтікання ревеню, розповідає видання Przyslij przepis.

Як не дати ревеню розтікатися у пирозі?

Ревінь – дуже підступний інгредієнт для домашньої випічки. Подібно до огірка, ці стебла більш ніж на 90% складаються з води. Коли ми додаємо цукор, він миттєво запускає хімічний процес і буквально витягує з рослини всі соки. Щоб ваш пиріг чудово піднявся, мав пропечену текстуру і не розмок, варто знати кілька перевірених кондитерських хитрощів.

Правильний вибір сировини – половина успіху Якість та вигляд майбутнього десерту напряму залежать від того, який саме ревінь ви покладете у кошик: Шукайте зрілі рожеві стебла. Для тортів та пирогів ідеально підходять трохи старші екземпляри із насиченим рожевим або червонуватим відтінком. Вони мають глибший солодкий смак, чудово виглядають у розрізі й потребують значно менше цукру.

Ідеальний результат / Фото "Смаколики Юлії"

Уникайте занадто блідих пагонів. Чим світліше стебло, тим більше в ньому вологи, а отже – вищий ризик отримати глевке тісто. Багато господинь прагнуть, щоб шматочки залишалися соковитими всередині, а сам сік вибухав смаком лише під час відкушування.

Досягти такого ефекту на практиці цілком реально!

Правильна нарізка та ніякого чищення

Ретельно вимийте й бездоганно обсушіть стебла. Нарізайте їх крупно, шматочками завдовжки не менше 2 – 3 сантимтерів. Дрібна нарізка лише прискорить руйнування волокон і спровокує справжній "потоп" у духовці. І у жодному разі не зчищайте з ревеню шкірку! Під дією високої температури жорсткі волокна все одно стануть м'якими.

Панірувальні сухарі та цукор

Для чотирьох великих стебел підготуйте пропорцію: 3 столові ложки цукру на 3 столові ложки дрібних панірувальних сухарів. Цей простий трюк дозволяє миттєво зв'язати вологу. Нарізані кубики змішуйте з цукром та сухарями безпосередньо перед тим, як викласти їх на тісто.

Якщо зробити це заздалегідь – цукор почне активно виділяти сік, і момент буде втрачено. Сухарі діють як мікроскопічна губка: вони делікатно вбирають надлишок рідини, абсолютно не псуючи зовнішній вигляд чи смакові якості випічки. Головне – злегка обваляти шматочки, а не панірувати їх занадто густо.

Якщо сухарів вдома немає, можна взяти крохмаль або картопляне борошно. Також у пригоді може стати порошок для пудингу, який окрім затримки вологи надасть десерту особливого "кондитерського" аромату.