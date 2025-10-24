Укр Рус
24 жовтня, 23:20
Чому котлети розпадаються: 3 типові помилки, які роблять усі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Котлети можуть розвалюватися через надто рідкий фарш, для чого потрібно додати більше хліба або манки.
  • Важливо добре відбивати фарш і смажити котлети на добре розігрітій сковороді.

Соковиті котлети з хрусткою скоринкою – це ідеальне доповнення до обіду або вечері. Однак такими ідеальними вони виходять не завжди.

Якщо ваші котлети не витримують текстуру – у процесі приготування щось пішло не так. Які популярні помилки ви могли зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel

Чому котлети можуть розвалюватися? 

  • Надто рідкий фарш 

Якщо у фарші багато вологи, то його буде важко сформувати. В такому випадку потрібно додати більше хліба, всипати манку або скористатися іншим інгредієнтом, який додасть масі щільності. 

  • Невідбитий фарш

Усі знають, що суміш треба добре вимішувати, однак для багатьох стає відкриттям, що масу треба добре відбивати. Саме цей процес надасть м'ясу щільності. 

  • Мала температура смаження

Викладати котлети потрібно на добре розігріту сковороду, щоб сформувалася скоринка, яка втримає їх форму. В іншому випадку вони котлети будуть тушкуватися та розвалюватися. 

А ще у пригоді може стати дієва порада з TikTok ptashka77.

Які секрети ще стануть у пригоді? 

