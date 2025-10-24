Чому котлети розпадаються: 3 типові помилки, які роблять усі
- Котлети можуть розвалюватися через надто рідкий фарш, для чого потрібно додати більше хліба або манки.
- Важливо добре відбивати фарш і смажити котлети на добре розігрітій сковороді.
Соковиті котлети з хрусткою скоринкою – це ідеальне доповнення до обіду або вечері. Однак такими ідеальними вони виходять не завжди.
Якщо ваші котлети не витримують текстуру – у процесі приготування щось пішло не так. Які популярні помилки ви могли зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.
Чому котлети можуть розвалюватися?
- Надто рідкий фарш
Якщо у фарші багато вологи, то його буде важко сформувати. В такому випадку потрібно додати більше хліба, всипати манку або скористатися іншим інгредієнтом, який додасть масі щільності.
- Невідбитий фарш
Усі знають, що суміш треба добре вимішувати, однак для багатьох стає відкриттям, що масу треба добре відбивати. Саме цей процес надасть м'ясу щільності.
- Мала температура смаження
Викладати котлети потрібно на добре розігріту сковороду, щоб сформувалася скоринка, яка втримає їх форму. В іншому випадку вони котлети будуть тушкуватися та розвалюватися.
А ще у пригоді може стати дієва порада з TikTok ptashka77.
Які секрети ще стануть у пригоді?
Схожі поради стосуються і смаженого хека.
Рибу потрібно правильно розморозити та не пропустити ще кілька дієвих підказок.