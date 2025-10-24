Чому котлети розпадаються: 3 типові помилки, які роблять усі

Соковиті котлети з хрусткою скоринкою – це ідеальне доповнення до обіду або вечері. Однак такими ідеальними вони виходять не завжди.

Якщо ваші котлети не витримують текстуру – у процесі приготування щось пішло не так. Які популярні помилки ви могли зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

Чому котлети можуть розвалюватися?

Надто рідкий фарш

Якщо у фарші багато вологи, то його буде важко сформувати. В такому випадку потрібно додати більше хліба, всипати манку або скористатися іншим інгредієнтом, який додасть масі щільності.

Невідбитий фарш

Усі знають, що суміш треба добре вимішувати, однак для багатьох стає відкриттям, що масу треба добре відбивати. Саме цей процес надасть м'ясу щільності.

Мала температура смаження

Викладати котлети потрібно на добре розігріту сковороду, щоб сформувалася скоринка, яка втримає їх форму. В іншому випадку вони котлети будуть тушкуватися та розвалюватися.

А ще у пригоді може стати дієва порада з TikTok ptashka77.

Які секрети ще стануть у пригоді?