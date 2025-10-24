Укр Рус
24 октября, 23:20
Почему котлеты распадаются: 3 типичные ошибки, которые делают все

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Котлеты могут разваливаться из-за слишком жидкого фарша, для чего нужно добавить больше хлеба или манки.
  • Важно хорошо отбивать фарш и жарить котлеты на хорошо разогретой сковороде.

Сочные котлеты с хрустящей корочкой - это идеальное дополнение к обеду или ужину. Однако такими идеальными они получаются не всегда.

Если ваши котлеты не выдерживают текстуру – в процессе приготовления что-то пошло не так. Какие популярные ошибки вы могли сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

Почему котлеты могут разваливаться?

  • Слишком жидкий фарш

Если в фарше много влаги, то его будет трудно сформировать. В таком случае нужно добавить больше хлеба, всыпать манку или воспользоваться другим ингредиентом, который придаст массе плотности.

  • Неотбитый фарш

Все знают, что смесь надо хорошо вымешивать, однако для многих становится открытием, что массу надо хорошо отбивать. Именно этот процесс придаст мясу плотности.

  • Малая температура жарки

Выкладывать котлеты нужно на хорошо разогретую сковороду, чтобы сформировалась корочка, которая удержит их форму. В противном случае они котлеты будут тушиться и разваливаться.

