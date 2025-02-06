Для підливок та соусів: що треба додати в сметану, щоб вона не згорталася

Коли ми використовуємо сметану у підливах або соусах, то прагнемо, щоб вона була ніжною та кремовою. На жаль, часто продукт згортається, але це можна попередити.

Для того, щоб результат вийшов ідеальним, треба використати зовсім простий трюк. Який саме – розповідає 24 Канал.

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Корисний лайфхак

Згортання сметани вкрай негативно впливає на враження від страви, і мало хто знає, як з ним боротися. А потрібен лише один інгредієнт!

Корисна підказка / Фото Freepik

Просто влийте в сметану трішки молока. Так просто, а насправді вкрай важливо.

Завдяки цьому сметані не буде страшна висока температура, адже молоко розбавить консистенцію продукту, що дозволить отримати ідеальний результат.

Тепер ви зможете насолоджуватися підливками та соусами без жодних побоювань, що щось піде не так.

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