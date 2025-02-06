Для того, чтобы результат получился идеальным, надо использовать совсем простой трюк. Какой именно – рассказывает 24 Канал.

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Полезный лайфхак

Свертывание сметаны крайне негативно влияет на впечатление от блюда, и мало кто знает, как с ним бороться. А нужен всего один ингредиент!

Полезная подсказка / Фото Freepik

Просто влейте в сметану немного молока. Так просто, а на самом деле крайне важно.

Благодаря этому сметане не будет страшна высокая температура, ведь молоко разбавит консистенцию продукта, что позволит получить идеальный результат.

Теперь вы сможете наслаждаться подливками и соусами без всяких опасений, что что-то пойдет не так.

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