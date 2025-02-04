Приготовление фасоли и гороха может растянуться на часы, если не знать этого секрета. Попробуйте его и наслаждайтесь любимыми блюдами без лишних затрат времени, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.

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Как замачивать бобовые

Бобовые надо замачивать в теплой воде. Так они станут мягкими куда быстрее. Также в воду стоит добавить соду – она размягчит оболочку, благодаря чему бобовые сварятся в разы быстрее.

Сытно и вкусно / Фото Freepik

В процессе воду надо сменить два раза. Это не только ускорит варку, но и уменьшит вздутие после употребления.

Еще один лайфхак – замочить бобовые в холодильнике. В нем она может простоять 10 – 12 часов и не "заиграет". Если времени нет – залейте бобовые на час кипятком.

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