Лишние хлопоты – это то, чего точно нет в этом способе приготовления ленивых вареников. Он позволяет уже через считанные минуты наслаждаться горячим и сытным блюдом, а родные точно попросят еще. 24 Канал рекомендует обязательно сохранить рецепт ленивых вареников от портала "Смачненьке".

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Рецепт ленивых вареников

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов коровьего сыра;

– 1 яйцо;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1 – 2 столовых ложки сахара;

– 120 – 150 граммов муки.

Приготовление:

Хорошо смешиваем творог, яйцо, соль и сахар. Затем добавляем муку. Тесто должно получиться густым и эластичным, иначе вареники разварятся. Перекладываем тесто в кондитерский мешок. Ставим воду на огонь, солим. Когда закипит – формируем из мешочка ленивые вареники и варим 1 минуту после того, как они выплывут. Подаем со сметаной или горячим сливочным маслом.

Приятного аппетита!

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