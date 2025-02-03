Если неправильно хранить масло, это скажется на его качестве, а это совсем не то что нужно современным хозяйкам. Где хранить масло и почему именно там рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Prosto Way.

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Где нужно хранить масло

Производители указывают, что масло может храниться при температуре от 8 до 17 градусов. Учитывая это, многие домохозяйки хранят масло в кухонном шкафчике или возле плиты.

Хранить масло лучше в холодильнике / Фото Freepik

Однако опытные хозяйки рекомендуют хранить масло в холодильнике, а точнее – на его дверце. Дело в том, что сразу после открытия тары внутрь попадает кислород. Он запускает химические реакции, которые ведут к порче продукта.

Но достаточно поставить масло в холодильник, и эти реакции замедлятся. На дверце именно оптимальная температура, поэтому никакого вреда для масла не будет.

А вот что касается закрытой бутылки масла, то его действительно можно хранить в темном уголке кухонного шкафчика.

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