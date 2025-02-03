Якщо неправильно зберігати олію, це позначиться на її якості, а це зовсім не те що потрібно сучасним господиням. Де зберігати олію і чому саме там розповідає 24 Канал з посиланням на портал Prosto Way.

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Де потрібно зберігати олію

Виробники вказують, що олія може зберігатися при температурі від 8 до 17 градусів. З огляду на це багато домогосподинь зберігають олію в кухонній шафці або біля плити.

Зберігати олію краще у холодильнику / Фото Freepik

Однак досвідчені господині рекомендують зберігати олію в холодильнику, а точніше – на його дверцятах. Річ у тому, що одразу після відкриття тари всередину потрапляє кисень. Він запускає хімічні реакції, які ведуть до псування продукту.

Але достатньо поставити олію в холодильник, і ці реакції сповільняться. На дверцятах саме оптимальна температура, тому жодної шкоди для олії не буде.

А от щодо закритої пляшки олії, то її справді можна зберігати у темному куточку кухонної шафки.

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