Этот салат всегда рады видеть на столе. Надо лишь несколько ингредиентов и немного времени, чтобы порадовать близких таким знакомым вкусом. 24 Канал предлагает приготовить салат с сардиной по рецепту nv.food.

Читайте также Полезно, вкусно и быстро: намазка из моркови, которая заменит вам паштет

Рецепт салата с сардиной

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 банка консервированных сардин;

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– 3 яйца;

– 1 пучок зеленого лука;

– 2 маринованных огурца;

– 100 граммов твердого сыра;

– майонез – по вкусу;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу;

– зелень – для украшения.

Приготовление:

Отварите картофель, морковь и яйца. Дайте им остыть, затем очистите. Натрите на крупной терке. Посолите и поперчите по вкусу. Мелко нарежьте лук и огурцы. Разомните рыбу вилкой и слейте лишнюю жидкость. На тарелку, используя кухонное кольцо, выложите салат, промазывая слои майонезом в такой последовательности: картофель, сардина, зеленый лук, огурцы, яйца, морковь. Украсьте натертым на мелкой терке сыром и зеленью.

Приятного аппетита!

Лучше оригинального: рецепт особого винегрета.