Этот салат всегда рады видеть на столе. Надо лишь несколько ингредиентов и немного времени, чтобы порадовать близких таким знакомым вкусом. 24 Канал предлагает приготовить салат с сардиной по рецепту nv.food.
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Рецепт салата с сардиной
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 банка консервированных сардин;
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 3 яйца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 2 маринованных огурца;
– 100 граммов твердого сыра;
– майонез – по вкусу;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– зелень – для украшения.
Приготовление:
Отварите картофель, морковь и яйца. Дайте им остыть, затем очистите. Натрите на крупной терке. Посолите и поперчите по вкусу.
Мелко нарежьте лук и огурцы. Разомните рыбу вилкой и слейте лишнюю жидкость.
На тарелку, используя кухонное кольцо, выложите салат, промазывая слои майонезом в такой последовательности: картофель, сардина, зеленый лук, огурцы, яйца, морковь.
Украсьте натертым на мелкой терке сыром и зеленью.
Приятного аппетита!
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