Зайвий клопіт – це те, чого точно немає у цьому способі приготування лінивих вареників. Він дозволяє вже за лічені хвилини насолоджуватися гарячою й ситною стравою, а рідні точно попросять ще. 24 Канал рекомендує обов'язково зберегти рецепт лінивих вареників від порталу "Смачненьке".

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Рецепт лінивих вареників

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів коров'ячого сиру;

– 1 яйце;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1 – 2 столових ложки цукру;

– 120 – 150 грамів борошна.

Приготування:

Добре змішуємо сир, яйце, сіль та цукор. Потім додаємо борошно. Тісто має вийти густим та еластичним, інакше вареники розваряться. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок. Ставимо воду на вогонь, солимо. Коли закипить – формуємо з мішечка ліниві вареники та варимо 1 хвилину після того, як вони випливуть. Подаємо зі сметаною або гарячим вершковим маслом.

Смачного!

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