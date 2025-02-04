Приготування квасолі та гороху може розтягнутися на години, якщо не знати цього секрету. Спробуйте його і насолоджуйтеся улюбленими стравами без зайвих витрат часу, розповідає 24 Канал з посиланням на Prosto Way.

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Як замочувати бобові

Бобові треба замочувати у теплій воді. Так вони стануть м'якими куди швидше. Також у воду варто додати соду – вона розм'якшить оболонку, завдяки чому бобові зваряться в рази швидше.

Ситно і смачно / Фото Freepik

В процесі воду треба змінити два рази. Це не тільки прискорить варіння, але й зменшить здуття після вживання.

Ще один лайфхак – замочити бобові у холодильнику. В ньому вона може простояти 10 – 12 годин та не "заграє". Якщо часу немає – залийте бобові на годину окропом.

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