Прокалывание яиц иглой, сода и другие распространенные лайфхаки уходят в прошлое, тем более, что не всегда срабатывают. 24 Канал предлагает обратить внимание на совет портала "Хорошие новости" и сделать все куда проще.
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Как легко почистить вареные яйца
На самом деле не надо никаких дополнительных хитрых манипуляций. Просто раздавите его руками и опустите под холодную проточную воду. И дело сделано!
Почистить яйца можно за секунду / Фото Freepik
Это работает благодаря неравномерному расширению веществ с разной плотностью. Во время варки мягкая часть белка прилипает к скорлупе.
Если же яйцо быстро охладить после варки, оно сжимается, а щели в треснувшей скорлупе увеличиваются. Так между белком и скорлупой образуется пространство, что облегчает очистку, ведь туда попадает вода.
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