Прокалывание яиц иглой, сода и другие распространенные лайфхаки уходят в прошлое, тем более, что не всегда срабатывают. 24 Канал предлагает обратить внимание на совет портала "Хорошие новости" и сделать все куда проще.

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Как легко почистить вареные яйца

На самом деле не надо никаких дополнительных хитрых манипуляций. Просто раздавите его руками и опустите под холодную проточную воду. И дело сделано!

Почистить яйца можно за секунду / Фото Freepik

Это работает благодаря неравномерному расширению веществ с разной плотностью. Во время варки мягкая часть белка прилипает к скорлупе.

Если же яйцо быстро охладить после варки, оно сжимается, а щели в треснувшей скорлупе увеличиваются. Так между белком и скорлупой образуется пространство, что облегчает очистку, ведь туда попадает вода.

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