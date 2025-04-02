Чому випічка липне до пергаменту: що було зроблено не так і як виправити

У домашній випічці пергаментний папір використовується у 90%. Однак, багато пекарів часто стикаються з проблемою прилипання до таких виробів, як булочки, піца, пироги або рулети.

І річ зовсім не в якості паперу. Як розв'язати проблему із прилипанням випічки до пергаменту розповідає 24 Канал з посиланням на Zhenskiy.

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Чому тісто липне до пергаментного паперу

Прилипання випічки в першу чергу пов'язане з рецептом, а не з використанням пергаментного паперу. Експерти вказують, що страви з великою кількістю яєць, особливо схильні до прилипання до поверхні, на якій вони випікаються.

Також відсутність вершкового масла або олії в рецепті може сприяти прилипанню. На жаль, нічого не зробиш, але папір доведеться теж відривати з готових виробів.

Чи можна розв'язати питання з пергаментом

Силіконові килимки стали популярним рішенням для любителів випічки. Ці універсальні килимки можна використовувати для вистилання форм або як поверхню для випікання, гарантуючи, що тісто не прилипає під час процесу приготування.



Щоб випічка не прилипала, варто використовувати силіконові килимки / Фото food52

Для тих, хто має під рукою лише пергаментний папір, практичною альтернативою є злегка змастити його рослинною олією. Цей спосіб слугує ефективним проміжним рішенням для запобігання прилипанню під час випікання.

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