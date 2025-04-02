И дело вовсе не в качестве бумаги. Как решить проблему с прилипанием выпечки к пергаменту рассказывает 24 Канал со ссылкой на Zhenskiy.

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Почему тесто липнет к пергаментной бумаге

Прилипание выпечки в первую очередь связано с рецептом, а не с использованием пергаментной бумаги. Эксперты указывают, что блюда с большим количеством яиц, особенно подвержены прилипанию к поверхности, на которой они выпекаются.

Также отсутствие сливочного или растительного масла в рецепте может способствовать прилипанию. К сожалению, ничего не сделаешь, но бумагу придется тоже отрывать с готовых изделий.

Можно ли решить вопрос с пергаментом

Силиконовые коврики стали популярным решением для любителей выпечки. Эти универсальные коврики можно использовать для выстилания форм или как поверхность для выпекания, гарантируя, что тесто не прилипает во время процесса приготовления.



Чтобы выпечка не прилипала, стоит использовать силиконовые коврики / Фото food52

Для тех, кто имеет под рукой только пергаментную бумагу, практичной альтернативой является слегка смазать ее растительным маслом. Этот способ служит эффективным промежуточным решением для предотвращения прилипания во время выпекания.

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